Миранчук: В Москве интересные детские площадки, в Швейцарии на них делать нечего

Российский полузащитник швейцарского Сьона Антон Миранчук сравнил качество детских площадок в Москве и Швейцарии. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, российская столица в этом плане выигрывает. «В Москве их просто немерено, и все интересные, ухоженные. А в Швейцарии площадок мало, да еще и делать на них нечего», — отметил игрок.

Ранее Миранчук высказался о русофобии в Швейцарии. По его словам, он ни разу с ней не сталкивался.

Россиянин перешел в «Сьон» в сентябре 2024-го. Всего в составе команды он провел 25 матчей, в которых забил два мяча и сделал три результативные передачи. Контракт россиянина рассчитан до июня 2026-го.