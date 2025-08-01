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10:29, 1 августа 2025Спорт

Антон Миранчук высказался о русофобии в Швейцарии

Антон Миранчук: Ни разу не сталкивался с русофобией в Швейцарии
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Daniela Porcelli / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российский полузащитник «Сьона» Антон Миранчук рассказал, сталкивался ли он с русофобией в Швейцарии. Об этом сообщает Sport24.

Он отметил, что этого не происходило ни разу. «Меня, как и других футболистов, всегда приветствуют, обращаются — если не лестно, то мирно. Кого бы я в принципе ни встретил в Швейцарии — только улыбаются, отношение ко мне замечательное», — заявил Миранчук.

Ранее футболист рассказал о медицине в Швейцарии. Он отметил, что к ней есть вопросы, и привел в пример невозможность вызвать скорую помощь ребенку.

Россиянин перешел в «Сьон» в сентябре 2024-го. Всего в составе команды он провел 25 матчей, в которых забил два мяча и сделал три результативные передачи. Контракт россиянина рассчитан до июня 2026-го.

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