Антон Миранчук высказался о русофобии в Швейцарии

Антон Миранчук: Ни разу не сталкивался с русофобией в Швейцарии

Российский полузащитник «Сьона» Антон Миранчук рассказал, сталкивался ли он с русофобией в Швейцарии. Об этом сообщает Sport24.

Он отметил, что этого не происходило ни разу. «Меня, как и других футболистов, всегда приветствуют, обращаются — если не лестно, то мирно. Кого бы я в принципе ни встретил в Швейцарии — только улыбаются, отношение ко мне замечательное», — заявил Миранчук.

Ранее футболист рассказал о медицине в Швейцарии. Он отметил, что к ней есть вопросы, и привел в пример невозможность вызвать скорую помощь ребенку.

Россиянин перешел в «Сьон» в сентябре 2024-го. Всего в составе команды он провел 25 матчей, в которых забил два мяча и сделал три результативные передачи. Контракт россиянина рассчитан до июня 2026-го.