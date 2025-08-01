Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:24, 1 августа 2025Россия

Дети оказались в больнице после пожара в многоэтажке в Москве

Депздрав: Двое детей оказались в больнице после пожара в доме в Москве
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Двое детей оказались в больнице после пожара в многоэтажном доме на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщили в столичном Депздраве.

Отмечается, что пожар произошел в одной из квартир на девятом этаже дома. Были спасены двое детей — 3 и 4 лет. Предположительно, они стали единственными пострадавшими.

Медики назвали состояние одного ребенка тяжелым, второй находится в состоянии средней степени тяжести. К месту происшествия были направлены пожарные расчеты.

До этого сообщалось, что в Дагестане дети полутора и шести лет не выжили при пожаре.

Еще раньше в Московской области произошел пожар, жертвами которого стали пять человек.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нет никаких шансов сбить эти ракеты». Путин заявил, что армия России получила первый серийный комплекс «Орешник»

    В российском регионе разбойники жестоко расправились с напарниками из страха расплаты

    Для иностранцев из визовых стран предложили ввести одно условие для трудоустройства

    В Сенате США заявили о военном отставании от России и Китая

    Дети оказались в больнице после пожара в многоэтажке в Москве

    Стюардессы подали в суд на Boeing из-за оторвавшейся двери самолета

    Додик попросил помощи

    В России оценили перспективы выхода войск к Киеву этой зимой

    Сибига назвал цель Украины в конфликте

    В Госдуме объяснили передачу «Орешника» Белоруссии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости