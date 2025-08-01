Дети оказались в больнице после пожара в многоэтажке в Москве

Депздрав: Двое детей оказались в больнице после пожара в доме в Москве

Двое детей оказались в больнице после пожара в многоэтажном доме на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщили в столичном Депздраве.

Отмечается, что пожар произошел в одной из квартир на девятом этаже дома. Были спасены двое детей — 3 и 4 лет. Предположительно, они стали единственными пострадавшими.

Медики назвали состояние одного ребенка тяжелым, второй находится в состоянии средней степени тяжести. К месту происшествия были направлены пожарные расчеты.

До этого сообщалось, что в Дагестане дети полутора и шести лет не выжили при пожаре.

Еще раньше в Московской области произошел пожар, жертвами которого стали пять человек.