Пять человек погибли при пожаре в Подмосковье

МЧС: При пожаре в Королеве погибло трое взрослых и двое детей

Во время пожара в Подмосковье погибли пять человек. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Возгорание произошло в трехкомнатной квартире в подмосковном Королеве, расположенной на четвертом этаже. Сотрудники ведомства спасли из огня женщину, а также эвакуировали трех детей с соседних этажей. Во время пожара погибли трое взрослых, а также дети семи и четырех лет.

Пожарные ликвидировали огонь на 30 квадратах. На месте работают дознаватели МЧС России. Причины пожара не сообщаются.

7 июня в Подмосковном Пушкино загорелся склад, на территории которого хранились бочки с легковоспламеняющимися горюче-смазочными материалами, газовые баллоны и поддоны. Огонь распространился на площади в 21 тысячу квадратных метров. Из-за мощного пожара было полностью перекрыто движение по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе.