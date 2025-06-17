Следователи приступили к разбирательству в пожаре с пятью жертвами в Подмосковье

СК возбудил дело после пожара в Королеве, где погибли 3 взрослых и 2 детей

Пять человек погибли при пожаре в Подмосковье

Начало событий в новости Пять человек погибли при пожаре в Подмосковье

Следователи приступили к разбирательству в пожаре в подмосковном Королеве, жертвами которого стали пять человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Предварительно, все произошло во вторник, 17 июня. После тушения огня в квартире на улице Корсакова спасатели обнаружили троих взрослых и двоих детей без признаков жизни. Последним было 3 и 7 лет.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. Сейчас сотрудники СК работают на месте происшествия.

Как уточнялось ранее, возгорание произошло в трехкомнатной квартире на четвертом этаже. Его причины пока неизвестны.

