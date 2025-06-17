Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:49, 17 июня 2025Силовые структуры

Следователи приступили к разбирательству в пожаре с пятью жертвами в Подмосковье

СК возбудил дело после пожара в Королеве, где погибли 3 взрослых и 2 детей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетПожар в Подмосковье
Начало событий в новости Пять человек погибли при пожаре в Подмосковье

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Следователи приступили к разбирательству в пожаре в подмосковном Королеве, жертвами которого стали пять человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Предварительно, все произошло во вторник, 17 июня. После тушения огня в квартире на улице Корсакова спасатели обнаружили троих взрослых и двоих детей без признаков жизни. Последним было 3 и 7 лет.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. Сейчас сотрудники СК работают на месте происшествия.

Как уточнялось ранее, возгорание произошло в трехкомнатной квартире на четвертом этаже. Его причины пока неизвестны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп порассуждал о новых санкциях Запада против России. За ночь прозвучало два противоположных утверждения

    Зеленскому предложили новое место для переговоров

    На Украине сообщили о повреждении объектов критической инфраструктуры в Киеве

    На маркетплейсах в России стали продавать меньше поддельной электроники

    Посольство США в Израиле признало невозможность помочь своим гражданам в эвакуации

    Платформа OnlyFans навсегда заблокировала аккаунт скандальной порнозвезды Бонни Блю

    Валиева показала кадры с отдыха в Венеции

    Губернатор раскрыл подробности о попытках атак ВСУ на Тульскую область

    Появились кадры из атакованной ВСУ Липецкой области

    Следователи приступили к разбирательству в пожаре с пятью жертвами в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости