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12:30, 23 июня 2025Россия

Двое детей стали жертвами пожара в российском регионе

В Дагестане дети полутора и шести лет не выжили при пожаре
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ

В Дагестане двое детей стали жертвами пожара. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП КАВКАЗ | ДАГЕСТАН ЧЕЧНЯ ИНГУШЕНИЯ КБР КЧР ОСЕТИЯ».

ЧП произошло в Буйнакском районе республики. Огонь разгорелся в частном доме — там жила многодетная семья.

Девочек полутора и шести лет спасти не удалось. Мать и еще двое ее детей доставлены в республиканскую больницу. Врачи оценивают состояние как критическое, у всех ожоги по меньшей мере 60 процентов поверхности тела.

Ранее в Подмосковье произошел пожар, жертвами которого стали пять человек. Огнем оказалась охвачена трехкомнатная квартира. Спасти не удалось троих взрослых и детей четырех и семи лет.

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