Футболист ПСЖ оказался под угрозой тюремного заключения

Le Parisien: Футболисту ПСЖ Хакими грозит 15 лет тюрьмы за изнасилование

Футболист ПСЖ Ашраф Хакими оказался под угрозой тюремного заключения. Об этом сообщает Le Parisien.

Инцидент произошел в феврале 2023 года в пригороде Парижа. 24-летняя девушка рассказала, что познакомилась с Хакими в соцсетях и месяц они общались дистанционно. После этого она приехала к нему домой, где тот совершил насильственные действия, несмотря на ее отказ. Девушка смогла уехать от игрока и обратилась в полицию.

В марте того же года марокканец был помещен под судебный контроль после задержания и допроса. В ходе следственных действий он отрицал все обвинения. В августе 2025-го прокуратура Нантера потребовала суд привлечь 26-летнего защитника к уголовной ответственности.

Хакими выступает за французский ПСЖ с 2021 года. Он также играл в составе «Реала», дортмундской «Боруссии» и «Интера».