Игрока сборной Марокко обвинили в изнасиловании

Le Parisien: игрока сборной Марокко Хакими обвинили в изнасиловании

Защитника сборной Марокко Ашраф Хакими обвинили в сексуальном насилии, передает французское издание Le Parisien.

Уточняется, что инцидент произошел дома у футболиста. К спортсмену приехала 24-летняя девушка, с которой он познакомился в социальной сети. Позже она обратилась в полицию и рассказала, что Хакими против ее воли начал ее раздевать, целовать в губы и грудь, а также осуществил проникновение пальцами.

Девушке удалось остановить происходящее, оттолкнув игрока ногой, после чего она покинула его жилище. По данным газеты, она не стала подавать заявление, однако прокуратура решила самостоятельно провести расследование произошедшего.

20 января был арестован самый титулованный футболист мира Дани Алвес. Предполагаемая жертва футболиста сообщила, что он закрыл ее в туалете ночного клуба Sutton, где избил и изнасиловал. Медики подтвердили наличие у девушки повреждений, свидетельствующих об оказании сопротивления.