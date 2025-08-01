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02:16, 1 августа 2025Россия

Лавров высказался о попытках ЕС и НАТО переписать историю

Лавров: В ЕС и НАТО не стыдятся подтасовки фактов для искажения истории
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Nemyshev Vyacheslav / URA.RU / Globallookpress

Европейский союз (ЕС) и НАТО не гнушаются подтасовкой фактов для искажения и переписывания истории. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров написал в своей статье, опубликованной в «Российской газете».

По словам главы МИД РФ, ровно 50 лет назад состоялось подписание в Хельсинки Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Оно стало важной вехой в закреплении послевоенных реалий, которые стали основой Ялтинско-Потсдамских договоренностей.

Недруги России стремятся замолчать ведущую роль нашей страны — тогда СССР — в хельсинкском процессе, исказить задачи, которые ставило советское руководство.

Сергей ЛавровГлава МИД России

Лавров подчеркнул, что политики стран ЕС и НАТО стремятся не только к безосновательным обвинениям в подрыве системы европейской безопасности, но и стремятся переписать итоги Второй мировой войны.

Москва еще 50 лет назад призывала создать единую систему коллективной безопасности в Европе, однако тогда союзники по антигитлеровской коалиции не поддержали эту идею, напомнил министр. Лишь во второй половине 1960-х годов западные страны начали соглашаться с этой инициативой. Лавров добавил, что потребовалось пережить многие потрясения, в том числе Карибский кризис, чтобы в НАТО пришли к пониманию необходимости дополнительных договоренностей.

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Ранее сообщалось, что Лавров высказался об эксгумации тел советских солдат во Львове. По его словам, был продемонстрирован «запредельный уровень культурной деградации, граничащей с одичанием».

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