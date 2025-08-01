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16:23, 1 августа 2025Ценности

Максим Галкин сменил имидж и удивил фанатов моложавой внешностью

Екатерина Ештокина

Фото: @Maxgalkinru (внесен Минюстом России в реестр иноагентов)

Российский юморист и ведущий Максим Галкин (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) сменил имидж и удивил фанатов моложавой внешностью. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей девять миллионов подписчиков.

49-летний артист продемонстрировал короткую стрижку с кудрявыми волосами. При этом он был одет в голубую жилетку на молнии и с капюшоном. На снимке также был запечатлен сын артиста, 11-летний Гарри.

Пользователи сети оценили внешний вид Галкина в комментариях под постом. «Максим на сына равняется, все молодится», «На каких молодильных яблочках сидите?», «Смотрите, скоро в младенца превратитесь», «Еще немного Гарри подрастет, и будете как близнецы», «Прекрасный Гарри с помолодевшим отцом», «Максим, ну вам тут лет 25», — оценили комментаторы.

В июне Максим Галкин раскрыл свой вес. Юморист встал на весы на железнодорожной платформе в Ватикане.

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