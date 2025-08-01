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22:57, 1 августа 2025Мир

Маск призвал все страны Евросоюза покинуть блок

Маск: Ирландия и другие страны должны выйти из ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск призвал все страны Евросоюза (ЕС) покинуть блок. Об этом он написал в социальной сети Х.

Так он прокомментировал пост другого пользователя о необходимости IREXIT — выхода Ирландии из Евросоюза. «Ирландии следует выйти из ЕС. Всем странам следует это сделать, на мой взгляд», — отметил он. По его словам, ЕС разрушает демократию в Европе.

В марте Маск высмеял европейцев за желание быть управляемыми ЕС, разместив мем с серпом и молотом на флаге объединения. Миллиардер добавил подпись «Европейский союз».

До этого Маск раскритиковал ЕС и Украину за проведение торжественных ужинов на фоне продолжения боевых действий.

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