«На нас обрушилась волна агрессии». Азербайджанское СМИ начало неправильно называть города России и теперь жалуется на оскорбления

Азербайджанское СМИ Minval Politika назвало Калининград Кенигсбергом

Азербайджанское издание Minval Politika начало использовать исторические наименования для целого ряда российских населенных пунктов. Представители редакции заявили, что столкнулись с «агрессией и оскорблениями» со стороны российских пользователей, и теперь намерены принципиально придерживаться своей редакционной позиции.

Поводом для конфликта послужила публикация информационного агентства ТАСС о сносе памятника Ивану Айвазовскому в городе Ханкенди. В тексте изначально использовался топоним «Степанакерт» — историческое название, применяемое в период существования непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

В ответ Министерство иностранных дел Азербайджана потребовало от агентства публичных извинений. Пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде заявил, что бюст художника был установлен в Карабахе без разрешения Баку и добавил, что Россия проявила неуважение. Он также отметил, что в случае отказа от использования азербайджанских наименований, его страна оставляет за собой право применять в отношении российских городов «свои» исторические топонимы.

Фото: Mimi Thian / Unsplash

ТАСС впоследствии отредактировало статью, заменив «Степанакерт» на «Ханкенди», а также уточнив заголовок и подпись к иллюстрации. Так, в обновленной версии фигурирует термин «Карабах», а не «Нагорный Карабах».

Азербайджанское СМИ пожаловалось на оскорбления

Практически сразу после статьи ТАСС редакция Minval Politika начала использовать старые или альтернативные названия российских городов. В частности, в публикациях Telegram-канала издания стали появляться такие топонимы, как Кенигсберг (вместо Калининграда), Орынбор (вместо Оренбурга), а также Итиль (вместо Волги).

«Россия разместила в Кенигсберге С-400 и ударные системы», «Генерал бундесвера: НАТО уничтожит Кенигсберг» — такие заголовки появились в ленте издания 1 августа.

В редакции Minval Politika заявили, что после публикаций столкнулись с потоком негативных сообщений.

На нас обрушилась волна агрессии и оскорблений со стороны российской пропаганды и ботоферм лишь за то, что мы напомнили об исторических фактах Minval Politika

Издание пообещало продолжить использовать исторические названия, «пока в Москве не усвоят: никакого "Степанакерта" и "Нагорного Карабаха" не существует». Представители редакции также извинились перед своими читателями за демонстрацию агрессивных сообщений, полученных в ответ, и заявили, что показали «истинное лицо российской пропаганды».

В ситуацию включились и азербайджанские госагентства

Позицию Minval Politika вскоре поддержали и официальные медиа. Государственное агентство Азербайджана АЗЕРТАДЖ заявило, что рассчитывает на сохранение хороших отношений с ТАСС и ждет исправления ошибки. Однако, в случае отсутствия взаимности и понимания может начать использовать исторические названия российских городов и регионов.

Среди указанных топонимов — Калининград (Кенигсберг), Волгоград (Сарысу), Грозный (Солжа-Гала), Новороссийск (Суджук-Кале), Южно-Сахалинск (Тоехара), Южно-Курильск (Фурукамаппу), Петрозаводск (Петроскои), Ижевск (Ижкар), а также река Волга (Итиль). Всего названо более десятка наименований, которые могут быть использованы в азербайджанских публикациях.

Рыбацкая деревня в Калининграде Фото: Ivanova Ksenia / Shutterstock / Fotodom

Название Ханкенди употреблялось в XVIII веке

Название Ханкенди (в переводе с азербайджанского — «ханская деревня») употреблялось с XVIII века и связано с именем Ибрагим Халил-хана. Оно было официальным до начала XX века.

В 1923 году, когда на территории Нагорного Карабаха была образована автономная область в составе Азербайджанской ССР, город получил новое имя — Степанакерт — в честь армянского революционера Степана Шаумяна. Именно это название активно использовалось в советский период и после него, в том числе — в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, где город считался столицей.

После признания Карабаха территорией Азербайджана в 2023 году, власти Баку официально закрепили историческое наименование Ханкенди, настаивая на его использовании как единственно верном.