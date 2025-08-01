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09:36, 1 августа 2025Интернет и СМИ

На Западе отреагировали на отказ Зеленского признать потерю Часова Яра

Журналист Боуз: В отличие от Зеленского СМИ Украины признали потерю Часова Яра
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Thomas Peter / File Photo / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз отреагировал на отказ президента Украины Владимира Зеленского признать потерю Часова Яра. На своей странице в соцсети X он обратил внимание, что украинские СМИ, в отличие от главы государства, признали факт потери города.

«Зеленский в своей ежедневной диктаторской тираде назвал взятие Часова Яра Россией фейком. И это несмотря на то, что многие проукраинские СМИ признали этот факт», — подчеркнул западный журналист.

Ранее Зеленский назвал вбросом информацию о том, что российские войска заняли Часов Яр. Он заявил, что Вооруженные силы Украины защищают позиции в городе.

31 июля сообщалось, что Россия взяла под контроль Часов Яр. Населенный пункт заняла Южная группировка войск Вооруженных сил России. Подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко назвал произошедшее катастрофой для Киева.

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