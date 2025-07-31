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16:10, 31 июля 2025Бывший СССР

Взятие армией России Часова Яра назвали катастрофой для Киева

Марочко: Взятие ВС России Часова Яра в ДНР стало катастрофой для Киева
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Взятие Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР) стало катастрофой для Киева. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Часов Яр имел стратегическое значение как для России, так и для Украины.

«Потеря Часова Яра для украинского командования — это катастрофа, поскольку из этого населенного пункта пытались сделать такую же фортецю (крепость — прим. «Ленты.ру»), как и из Бахмута», — объяснил Марочко.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России взяли Часов Яр 27 июля. После этого армия РФ в течение четырех дней вела в городе зачистку.

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