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14:56, 31 июля 2025Бывший СССР

Стала известна точная дата взятия Часова Яра армией России

Mash: ВС России взяли Часов Яр 27 июля, четыре дня в городе велась зачистка
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Минобороны России

Вооруженные силы (ВС) России взяли Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР) 27 июля, после этого в городе велась зачистка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Город Часов Яр полностью перешел под контроль ВС РФ еще в воскресенье 27 июля. Последние четыре дня там проверяли и зачищали подвалы, чердаки и прочие укромные места. По информации Mash, противник отказывался сдаваться, около 400 боевиков были ликвидированы на месте», — говорится в публикации.

Уточняется, что командование ВС РФ на данный момент ожидает попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать в Часовом Яре. Однако украинские подразделения, которые могут отправить на это, уже были сильно истощены в ходе боев.

31 июля стало известно о взятии под контроль Часова Яра. Об этом сообщило Минобороны России.

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