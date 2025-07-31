Стала известна точная дата взятия Часова Яра армией России

Mash: ВС России взяли Часов Яр 27 июля, четыре дня в городе велась зачистка

Вооруженные силы (ВС) России взяли Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР) 27 июля, после этого в городе велась зачистка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Город Часов Яр полностью перешел под контроль ВС РФ еще в воскресенье 27 июля. Последние четыре дня там проверяли и зачищали подвалы, чердаки и прочие укромные места. По информации Mash, противник отказывался сдаваться, около 400 боевиков были ликвидированы на месте», — говорится в публикации.

Уточняется, что командование ВС РФ на данный момент ожидает попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать в Часовом Яре. Однако украинские подразделения, которые могут отправить на это, уже были сильно истощены в ходе боев.

31 июля стало известно о взятии под контроль Часова Яра. Об этом сообщило Минобороны России.