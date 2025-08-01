Президент Украины Зеленский отказался признавать потерю Часова Яра в ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский отказался признавать факт потери города Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Были сегодня российские вбросы о Часове Яре — это российская дезинформация. Украинские подразделения защищают наши позиции», — написал Зеленский.

31 июля стало известно, что подразделения армии России взяли под контроль Часов Яр. Населенный пункт был взят под контроль действиями Южной группировки войск.

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко посчитал, что взятие Часова Яра в ДНР стало катастрофой для Киева. Он подчеркнул, что Часов Яр имел стратегическое значение как для России, так и для Украины.