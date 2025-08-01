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18:22, 1 августа 2025Экономика

Один из крупнейших золотодобытчиков перешел в собственность государства

Росимущество стало владельцем 67 процентов акций золотодобытчика «Южуралзолота»
Вячеслав Агапов

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Росимущество стало владельцем 67 процентов акций «Южуралзолота» (ЮГК). О переходе одного из крупнейших золотодобытчиков в собственность государства со ссылкой на бухгалтерскую отчетность компании сообщает «Интерфакс».

Контрольный пакет акций 67,25 процента с 15 июля принадлежит Росимуществу. Как ранее отмечал глава Минфина РФ Антон Силуанов, дальнейшая судьба акций будет в руках нового собственника, поиски которого в настоящее время активно ведутся.

«Доля акций ЮГК (перешедшая под контроль государству после судебного решения о конфискации у ее прежнего владельца — прим. «Ленты.ру») будет продаваться», — пояснил он.

Советский районный суд Челябинска решил национализировать компанию 11 июля 2025 года. Предыдущим владельцем ценных бумаг выступал мажоритарий Константин Струков, занимающий должность замглавы Законодательного собрания Челябинской области от «Единой России».

Поводом для изъятия ценных бумаг у бизнесмена послужили сведения о незаконном приобретении им активов с использованием служебного положения. По данным Генпрокуратуры, Струков, курирующий в региональном парламенте недропользование, своими действиями фактически монополизировал стратегическую отрасль по добыче золота на Урале. Предприятие, занимающееся добычей в Челябинской области, Красноярском крае и Хакасии, перешло в его собственность в 1997 году.

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