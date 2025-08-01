Пловчиха второй раз за сутки обновила рекорд России на ЧМ в Сингапуре

Клепикова обновила рекорд России на 100-метровке вольным стилем на ЧМ

Российская пловчиха Дарья Клепикова обновила рекорд страны на 100-метровке вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале, который состоялся в пятницу, 1 августа, Клепикова преодолела дистанцию за 52,98 секунды. Она обновила рекорд страны второй раз за сутки. 31 июля, в полуфинале россиянка показала лучшее на тот момент время России — 53,14 секунды.

Клепикова в финале заняла пятое место. Победила с результатом 52,55 секунды спортсменка из Нидерландов Маррит Стенберген.

Россияне впервые с 2019 года принимают участие в чемпионате мира по водным видам спорта. Атлеты выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.