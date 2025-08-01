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02:01, 1 августа 2025Россия

При пожаре на западе Москвы погиб один человек

МЧС: При пожаре в административном здании на западе Москвы погиб один человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Telegram-канал / МЧС Москвы

При пожаре в трехэтажном административном здании на западе Москвы погиб один человек. Об этом сообщило МЧС Москвы в Telegram-канале.

«При тушении пожара на втором этаже нашли погибшего», — говорится в сообщении. Возгорание произошло по адресу Верейская улица, дом 11. По данным Shot, там располагается стрелковый клуб «Импульс».

К ликвидации возгорания привлечены 58 специалистов и 16 единиц техники. В настоящее время открытое горение ликвидировано.

Ранее в июле на юго-востоке Москвы произошел пожар в здании, где расположены складские помещения, а также квест-комнаты.

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