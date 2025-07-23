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19:55, 23 июля 2025Россия

В Москве произошел пожар в здании с квест-комнатами

РЕН ТВ: При пожаре на юго-востоке Москвы пострадали четыре человека
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПожар в Москве

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

На юго-востоке Москвы произошел пожар в здании, где расположены складские помещения, а также квест-комнаты. Предварительно, пострадали четыре человека, сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, возгорание произошло на втором этаже здания на Шарикоподшипниковской улице. Загорелось складское помещение оборудования и техники.

Сообщается, что пожар уже локализовали. О состоянии пострадавших ничего не уточняется.

Ранее сообщалось о пожаре в жилом доме на улице Мытная в Москве, где загорелись сразу несколько этажей. Один человек не выжил, еще девять пострадали. В сети опубликовали кадры с места возгорания.

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