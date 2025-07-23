Смертельный пожар в жилом доме в Москве сняли на видео

Опубликованы кадры смертельного пожара в жилом доме на Мытной в Москве

В сети появились кадры мощного смертельного пожара, который произошел в жилом доме на улице Мытная в Москве. Его публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виден мощный пожар, который разгорается на здании. Впоследствии на ролике показана обстановка рядом с многоэтажным домом — на месте работают сотрудники экстренных служб и собрались прохожие.

Пожар на Мытной произошел в ночь на 23 июля. Огонь охватил верхние этажи и крышу строения. Один человек не выжил, еще девять пострадали. Известно, что три человека выпрыгнули из окон четвертого этажа, спасаясь от огня. Возможной причиной ЧП назвали возгорание зарядки аккумуляторов для электросамокатов.

Ранее в Троицком городском округе Москвы в многоэтажке начался пожар — огонь разгорелся после попадания обломков БПЛА, его сняли на видео. Пожар в столичном поселке Киевский, судя по кадрам, был небольшой, его оперативно ликвидировали.