Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:22, 23 июля 2025Россия

МЧС сообщило о погибшем в пожаре в Москве

МЧС: Один человек погиб в результате пожара на Мытной улице в Москве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Telegram-канал МЧС Москвы

В результате пожара в жилом доме на улице Мытной в Москве погиб один человек. Об этом сообщили в МЧС столицы.

Площадь пожара составляет 100 квадратных метров. На месте работают 34 сотрудника и 10 единиц техники ведомства.

Ранее сообщалось, что в результате пожара пострадали девять человек. Отмечалось, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений три человека выпрыгнули из окна 4 этажа, их экстренно госпитализировали.

Пожар произошел в ночь на 23 июля. Огнем оказались охвачены верхние этажи и крыша строения. Причины пожара пока неизвестны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский впервые после протестов обратился к украинцам

    Российские десантники разбили гарнизон элитной бригады ВСУ в Сумской области

    В США высказались о необходимости отстранения Зеленского

    Украинский город атаковали «Герани»

    Посетившая 12 стран за год россиянка развеяла миф о дороговизне путешествий за границу

    МЧС сообщило о погибшем в пожаре в Москве

    Раскрыта возможная причина ограничения Зеленским НАБУ и САП

    ЕС решил давить на Зеленского перед массовыми протестами на Украине

    Директор христианского центра подглядывал за школьницами через дырку в душевой

    В Генпрокуратуру Армении поступили два заявления на Пашиняна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости