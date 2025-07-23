МЧС сообщило о погибшем в пожаре в Москве

МЧС: Один человек погиб в результате пожара на Мытной улице в Москве

В результате пожара в жилом доме на улице Мытной в Москве погиб один человек. Об этом сообщили в МЧС столицы.

Площадь пожара составляет 100 квадратных метров. На месте работают 34 сотрудника и 10 единиц техники ведомства.

Ранее сообщалось, что в результате пожара пострадали девять человек. Отмечалось, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений три человека выпрыгнули из окна 4 этажа, их экстренно госпитализировали.

Пожар произошел в ночь на 23 июля. Огнем оказались охвачены верхние этажи и крыша строения. Причины пожара пока неизвестны.