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02:40, 23 июля 2025Россия

Число пострадавших при пожаре в жилом доме на юге Москвы увеличилось

Число пострадавших при пожаре в доме на юге Москвы увеличилось до 9 человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

Число пострадавших при пожаре в жилом доме на юге Москвы увеличилось. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Отмечается, что эвакуированы 15 человек. «На пожаре пострадали 9 человек, госпитализированы пятеро», — уточняется в публикации.

По данным Shot, три человека выпрыгнули из окон четвертого этажа, спасаясь от огня — они были экстренно госпитализированы.

О пожаре на Мытной улице стало известно ранее в среду, 23 июля. Огнем оказались охвачены верхние этажи и крыша строения. Причины пожара пока неизвестны

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