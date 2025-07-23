Число пострадавших при пожаре в жилом доме на юге Москвы увеличилось

Число пострадавших при пожаре в доме на юге Москвы увеличилось до 9 человек

Число пострадавших при пожаре в жилом доме на юге Москвы увеличилось. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Отмечается, что эвакуированы 15 человек. «На пожаре пострадали 9 человек, госпитализированы пятеро», — уточняется в публикации.

По данным Shot, три человека выпрыгнули из окон четвертого этажа, спасаясь от огня — они были экстренно госпитализированы.

О пожаре на Мытной улице стало известно ранее в среду, 23 июля. Огнем оказались охвачены верхние этажи и крыша строения. Причины пожара пока неизвестны