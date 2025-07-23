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06:58, 23 июля 2025Россия

Названа возможная причина пожара в жилом доме на юге Москвы

РЕН ТВ: Пожар в доме в Москве мог возникнуть из-за зарядки для электросамокатов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yiting He / Unsplash

Пожар в жилом доме на улице Мытной на юге Москвы мог начаться из-за возгорания зарядки аккумуляторов для электросамокатов. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

По данным источника телеканала, в сгоревшей квартире проживали курьеры, которые заряжали в помещении аккумуляторы для самокатов.

Отмечается, что пожарно-техническая экспертиза установит точную причину возгорания.

Ранее сообщалось, что в результате пожара пострадали девять человек. Один человек не выжил. До прибытия пожарно-спасательных подразделений три человека выпрыгнули из окна 4 этажа, их экстренно госпитализировали.

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