Российская пловчиха-рекордсменка рассказала о болезни на чемпионате мира

Российская пловчиха Чикунова рассказала о перенесенном на ЧМ ротавирусе

Российская пловчиха Евгения Чикунова рассказала, что заболела на чемпионате мира по водным видам спорта 2025 года в Сингапуре. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Чикунова заявила, что перенесла ротавирус. «Я просто ничего никому не говорила, кроме тренера и врача. Мы втроем совместными усилиями думали, что может помочь, как облегчить состояние. В краткие сроки пытались привести меня в чувство», — отметила россиянка. По мнению спортсменки, она выжала максимум из своего состояния.

1 августа Чикунова завоевала серебро на дистанции 200 метров брассом. Она уступила только действующей олимпийской чемпионке Кейт Дугласс из США.

В 2023-м на чемпионате России Чикунова установила мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом. Она показала время 2 минуты и 17,55 секунды.