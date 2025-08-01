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16:23, 1 августа 2025Спорт

Российская пловчиха-рекордсменка рассказала о болезни на чемпионате мира

Российская пловчиха Чикунова рассказала о перенесенном на ЧМ ротавирусе
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Евгения Чикунова

Евгения Чикунова . Фото: Егор Алеев / ТАСС

Российская пловчиха Евгения Чикунова рассказала, что заболела на чемпионате мира по водным видам спорта 2025 года в Сингапуре. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Чикунова заявила, что перенесла ротавирус. «Я просто ничего никому не говорила, кроме тренера и врача. Мы втроем совместными усилиями думали, что может помочь, как облегчить состояние. В краткие сроки пытались привести меня в чувство», — отметила россиянка. По мнению спортсменки, она выжала максимум из своего состояния.

1 августа Чикунова завоевала серебро на дистанции 200 метров брассом. Она уступила только действующей олимпийской чемпионке Кейт Дугласс из США.

В 2023-м на чемпионате России Чикунова установила мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом. Она показала время 2 минуты и 17,55 секунды.

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