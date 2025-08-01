Стюардессы подали в суд на Boeing из-за оторвавшейся двери самолета

Четыре стюардессы авиакомпании Alaska Airlines подали иски на компанию Boeing

Члены экипажа Alaska Airlines решили засудить компанию по производству авиационной техники Boeing из-за инцидента с оторвавшейся дверью самолета. Об этом сообщает газета The Seattle Times.

Во вторник, 29 июля, четыре стюардессы авиакомпании подали в Высший суд округа Кинг в Сиэтле, США, иски на Boeing. В своем обращении они утверждают, что получили физические и психологические травмы после того, как во время рейса 1282 в январе 2024 года вскоре после взлета произошла разгерметизация салона, и у борта 737 MAX 9 отвалилась часть фюзеляжа вместе с дверью.

«Это событие никогда не должно было произойти. Я стремлюсь к справедливости, ответственности и обеспечению безопасности в небе», — заявила одна из бортпроводниц Кристин Васконселлос.

Ранее сообщалось, что воздушное судно 737 MAX 9 совершило экстренную посадку в аэропорту Портленда. После этого трое пассажиров Alaska Airlines подали иски на авиакомпанию и авиастроительную корпорацию на миллиард долларов. Лайнеры этого типа отстранили от полетов, начались проверки. Позже на самолетах нашли незатянутые болты.