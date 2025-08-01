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07:24, 1 августа 2025Силовые структуры

У бывшего замглавы управления МЧС России изъяли шесть квартир

В Москве суд изъял у экс-замглавы управления МЧС Даудашвили 52 млн рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Jakub Żerdzicki / Unsplash

В Москве суд изъял у экс-замглавы управления МЧС Дмитрия Даудашвили 52 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Он признан виновным по части 3 статьи 33, части 4 статьи 159.2 («Организация мошенничества при получении выплат») УК РФ.

По данным агентства, Московский городской суд утвердил решение районного об изъятии в доход государства шести квартир, 52 миллионов рублей, нежилого помещения, автомобилей и ценных бумаг.

Также было установлено, что пока Даудашвили занимал свой пост в МЧС, он сдавал две квартиры в Сочи, одну квартиру в Королеве, а также имел в собственности две машины. Это все он успел продать, но суд постановил взыскать стоимость данного имущества в денежном эквиваленте на момент продажи.

Следователи установили, что сотрудники МЧС необоснованно писали рапорты на получение соцвыплат и материальной помощи, а Даудашвили подписывал их, давая разрешение на выплату денег.

Ранее сообщалось, что похитившему 41 миллион рублей бывшему замглавы управления МЧС России дали 15 лет за взятки.

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