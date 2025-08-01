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19:14, 1 августа 2025Спорт

У пауэрлифтера пошла кровь из скальпа во время приседа

У австралийского пауэрлифтера Османа пошла кровь из скальпа во время приседа
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Telegram-канал Sport Baza

У австралийского пауэрлифтера Паши Османа пошла кровь из скальпа во время приседа. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, он присел со штангой в 402,5 килограмма и поставил локальный рекорд в Австралии. После этого он решил увеличить вес до 410 килограммов. Во время попытки у него потекла кровь из глаз и скальпа.

Отмечается, что состояние спортсмена в порядке. Врачи заявили, что из-за сильнейшего давления произошло смешение крови с потом и выход через поры.

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов рассказал, что принимает ванны из крови оленя. По его словам, эта процедура улучшает здоровье.

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