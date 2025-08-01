Украинскому футбольному клубу запретили выходить с флагом страны на матч еврокубка

«Александрии» запретили выходить с флагом Украины на матч Лиги конференций

Украинский футбольный клуб «Александрия» (Кировоградская область) рассказал, что им запретили выходить с флагом страны на ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций против сербского «Партизана». Об этом сообщается на странице команды в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В «Александрии» заявили, что разочарованы решением, так как флаг является символом их идентичности. «Александрия» приложила к посту снимок, на котором футболисты были запечатлены с флагом Украины в раздевалке.

Во время первого матча еврокубка против «Партизана» фанаты «Александрии» оскорбляли московский ЦСКА и сербов. Кроме того, игроки украинской команды отказались о предматчевого рукопожатия с игроками сербского клуба.

В первом матче «Партизан» одержал победу со счетом 2:0. Отличились Богдан Костич и Огнен Угрешич.