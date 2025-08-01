В Финском заливе заметили новых морских животных. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Amur Mash.
По данным издания, на упомянутую территорию заплыли пресноводные медузы Craspedacusta sowerbii. «Для справочки: ребята не агрессивные, жалить вас не будут. Но вызвать аллергию могут, поэтому тем, кто едет купаться, советуем избегать контакта с этими инопланетянами», — уточнили в публикации.
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