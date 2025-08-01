Военные аэродромы России получат укрытия от дронов ВСУ

Генерал-лейтенант Максимцев: Военные аэродромы России получат укрытия от дронов

Военные аэродромы России получат укрытия от дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом газете «Красная звезда» рассказал начальник Главного штаба — первый заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ генерал-лейтенант Александр Максимцев.

По его словам, обеспечение баз ВКС России защитными сооружениями началось два года назад. «В перспективе такими укрытиями планируется обеспечить всю аэродромную сеть Вооруженных сил Российской Федерации», — сказал офицер.

В июне Telegram-канал «Военный осведомитель» отмечал, что Китай еще в 60-е годы прошлого века занялся вопросом укрытия своих самолетов, в том числе и тяжелых бомбардировщиков.

В том же месяце военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник после массированной атаки украинских дронов на российские аэродромы задался вопросом о том, почему стратегические бомбардировщики России стояли под открытым небом.

Также в июне министр обороны Великобритании Джон Хили похвалил атаки Украины на аэродромы России.