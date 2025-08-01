Врач раскрыл правду о пластике исполнительницы хита «Матушка-земля»

Косметолог Балакеримова: Певица Куртукова могла прибегнуть к контурной пластике

Врач-косметолог и пластический хирург Зухра Балакеримова раскрыла правду о пластике исполнительницы хита «Матушка-земля», певицы Татьяны Куртуковой. Соответствующий материал публикует «Страсти».

По словам специалистки, 31-летняя знаменитость выглядит естественно и красиво. При этом она подчеркнула, что с большой вероятностью звезда могла прибегнуть к коррекции формы и объема губ, а также ботоксу. В то же время доктор обратила внимание на качество кожи исполнительницы.

«Не исключено, что это RF-лифтинг. Также есть ощущение, что с помощью контурной пластики придали небольшой объем скулам», — предположила собеседница издания.

Кроме того, Балакеримова заявила, что певица может проходить курс биоревитализации.

«Словом, внешность Куртуковой — тот случай, когда достижения современной косметологии были применены очень грамотно и аккуратно. Певица выглядит естественно, но видно, что за этим стоит очень квалифицированный косметолог», — заключила она.

В июле исполнительница хита «Матушка-земля» вышла на публику в наряде за полмиллиона рублей. Знаменитость предстала перед зрителями в серо-голубом пышном платье с многочисленными завязками, воротником и воланами.