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14:59, 2 августа 2025Спорт

Американскую олимпийскую чемпионку задержали за нападение на возлюбленного

Олимпийскую чемпионку из США Ричардсон задержали за нападение на возлюбленного
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Matthias Schrader / AP

Американскую олимпийскую чемпионку бегунью Ша'Карри Ричардсон задержали по подозрению в нападении на своего возлюбленного. Об этом сообщает «Ассошиэйтед Пресс».

Инцидент произошел 27 июля в аэропорту Сиэтл-Такома. Полицейские рассказали, что спортсменка конфликтовала со спринтером Кристианом Коулманом. На записи с камер видеонаблюдения видно, как Ричардсон схватила рюкзак Коулмана и дернула его, а затем преградила ему путь, когда тот пытался ее обойти. Также Ричардсон бросила в легкоатлета наушники.

Ричардсон — олимпийская чемпионка 2024 года в Париже в эстафете 4 по 100 метров. На ее счету также серебро в личном забеге.

В 2021 году перед Играми в Токио американка провалила допинг-тест. Оказалось, что спортсменка употребила марихуану. Она мотивировала это тем, что серьезно переживала смерть матери. Она была лишена участия в Олимпиаде.

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