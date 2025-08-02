Болельщики «Партизана» пели о братстве с русскими во время матча против украинского клуба

Фанаты «Партизана» пели о братстве с русскими во время матча с «Александрией»

Болельщики сербского «Партизана» пели о братстве с русскими во время ответного матча второго квалификационного раунда Лиги конференций против украинского клуба «Александрия» (Кировоградская область). Об этом сообщает Telegraf.rs.

По информации источника, фанаты также скандировали кричалки о дружбе с московским ЦСКА. Кроме того, они оскорбляли НАТО.

Ранее в «Александрии» рассказали, что им запретили выходить с флагом страны на ответный матч Лиги конференций. В клубе заявили, что разочарованы решением, так как флаг является символом их идентичности.

По сумме двух встреч «Партизан» вышел в следующий квалификационный раунд Лиги конференций, выбив «Александрию». В третьем раунде сербам предстоит сыграть с шотландским «Хибернианом».