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10:58, 2 августа 2025Спорт

Болельщики «Партизана» пели о братстве с русскими во время матча против украинского клуба

Фанаты «Партизана» пели о братстве с русскими во время матча с «Александрией»
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: telegraf.rs

Болельщики сербского «Партизана» пели о братстве с русскими во время ответного матча второго квалификационного раунда Лиги конференций против украинского клуба «Александрия» (Кировоградская область). Об этом сообщает Telegraf.rs.

По информации источника, фанаты также скандировали кричалки о дружбе с московским ЦСКА. Кроме того, они оскорбляли НАТО.

Ранее в «Александрии» рассказали, что им запретили выходить с флагом страны на ответный матч Лиги конференций. В клубе заявили, что разочарованы решением, так как флаг является символом их идентичности.

По сумме двух встреч «Партизан» вышел в следующий квалификационный раунд Лиги конференций, выбив «Александрию». В третьем раунде сербам предстоит сыграть с шотландским «Хибернианом».

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