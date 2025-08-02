Фелпс сравнил с похоронами результаты американских пловцов на чемпионате мира

Фелпс и Лохте сравнили с похоронами результаты американских пловцов на ЧМ

Многократные олимпийские чемпионы по плаванию Майкл Фелпс и Райан Лохте сравнили с похоронами результаты сборной США на чемпионате мира (ЧМ) по водным видам спорта в Сингапуре. Об этом сообщается на их страницах в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Лохте выложил на своей странице изображение с надгробием, на котором написано: «В память об американском плавании. 1980-2025. Они задали высокую планку, но перестали к ней стремиться». Фелпс сделал репост этой записи.

Американские пловцы лидируют в медальном зачете чемпионата мира. На их счету пять золотых, десять серебряных и пять бронзовых наград.

Ранее олимпийская чемпионка по плаванию Кейт Дугласс оценила возвращение россиян на чемпионат мира по водным видам спорта. Дугласс заявила, что была очень рада соревноваться с россиянкой Евгенией Чикуновой.