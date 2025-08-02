Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Пари Нижний Новгород
Сегодня
20:30 (Мск)
Локомотив М
Мир Российская Премьер-лига|3-й тур
Карен Хачанов
Сегодня
21:00 (Мск)
Каспер Рууд
Торонто
Ростов
Сегодня
18:00 (Мск)
Крылья Советов
Мир Российская Премьер-лига|3-й тур
Краснодар
Сегодня
20:30 (Мск)
Динамо М
Мир Российская Премьер-лига|3-й тур
13:33, 2 августа 2025Спорт

Фелпс сравнил с похоронами результаты американских пловцов на чемпионате мира

Фелпс и Лохте сравнили с похоронами результаты американских пловцов на ЧМ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sean Gardner / Getty Images

Многократные олимпийские чемпионы по плаванию Майкл Фелпс и Райан Лохте сравнили с похоронами результаты сборной США на чемпионате мира (ЧМ) по водным видам спорта в Сингапуре. Об этом сообщается на их страницах в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Лохте выложил на своей странице изображение с надгробием, на котором написано: «В память об американском плавании. 1980-2025. Они задали высокую планку, но перестали к ней стремиться». Фелпс сделал репост этой записи.

Американские пловцы лидируют в медальном зачете чемпионата мира. На их счету пять золотых, десять серебряных и пять бронзовых наград.

Ранее олимпийская чемпионка по плаванию Кейт Дугласс оценила возвращение россиян на чемпионат мира по водным видам спорта. Дугласс заявила, что была очень рада соревноваться с россиянкой Евгенией Чикуновой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на заявление Зеленского о готовности к переговорам на уровне лидеров

    Буданов предсказал распад НАТО и ЕС

    В России раскрыли формулу богатства

    Фелпс сравнил с похоронами результаты американских пловцов на чемпионате мира

    ВСУ атаковали дроном гражданский автомобиль в Энергодаре

    В Британии усомнились в урегулировании конфликта на Украине в 2025 году

    В Москве вооруженный ножом подросток напал на родителей

    Билан попал в шторм на Мальдивах

    В Московском зоопарке рассказали о подросшем подаренном Путину олененке

    На Украине погоню кукурузника за российским дроном сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости