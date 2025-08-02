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01:46, 2 августа 2025Интернет и СМИ

Глава РФПИ назвал позором ситуацию с перепиской фон дер Ляйен с Pfizer

Глава РФПИ Дмитриев назвал позором ситуацию с перепиской фон дер Ляйен с Pfizer
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Marko Djurica / Reuterss

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X назвал ситуацию с несохранившейся перепиской главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer Альбертом Бурла позором.

Расследование против фон дер Ляйен началось в 2023 году. Главе ЕК предъявили обвинения в коррупции, указав на то, что она в частной переписке вела переговоры с главой Pfizer о закупке вакцин от коронавируса для Европейского союза (ЕС), а затем удалила сообщения.

В мае суд ЕС признал фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о закупке вакцин против коронавируса на миллиарды евро.

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