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19:24, 2 августа 2025Спорт

Хэмилтон заявил о своей бесполезности

Пилот Ferrari Хэмилтон заявил о своей бесполезности и необходимости его замены
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Британский пилот Ferrari Льюис Хэмилтон оценил свое выступление в квалификации на Гран-при Венгрии «Формулы-1». Его слова передает Sky Sports.

«Я бесполезен, совершенно бесполезен. У команды нет проблем, вы видите вторую машину на поуле. Так что нам, очевидно, нужно сменить пилота», — заявил Хэмилтон, отметив, что дело каждый раз в нем самом. По итогам квалификации британец занял 12-е место.

Хэмилтон присоединился к Ferrari 1 января. Перед этим истек его контракт с Mercedes, за который он выступал с 2013 года.

40-летний Хэмилтон — семикратный чемпион «Формулы-1». Шесть титулов он взял в составе Mercedes, еще один — с McLaren.

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