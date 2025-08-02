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10:47, 2 августа 2025Культура

Известный американский рэпер тайно выступил на свадьбе на Урале

Mash: Американский рэпер Tyga тайно прилетел в Екатеринбург ради корпоратива
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Популярный американский рэпер Tyga (настоящее имя — Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон) тайно приехал в Екатеринбург ради выступления на свадьбе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, мероприятие с участием музыканта обошлось заказчикам в 800 тысяч долларов (около 64,3 миллиона рублей). «Американец согласился — при условии выплаты гонорара в 500 тысяч долларов, что равно ценнику за его стадионный концерт. Плюс еще 250–300 тысяч долларов на перелет, проживание и райдер», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в российский город Tyga с командой прилетел из Испании, он проживал в самом дорогом отеле Екатеринбурга, а по городу передвигался на автомобилях G-класса от Mercedes. Сразу после мероприятия артист отправился в Москву, где у него должен пройти концерт. «Плату за выступление Tyga получит в крипте — чтобы не возникло вопросов на границе», — уточняет канал.

Ранее стало известно, что Tyga снова приехал в Москву и сразу отправился в клуб.

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