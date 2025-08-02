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22:45, 2 августа 2025Интернет и СМИ

Назван источник информации Трампа по конфликту на Украине

Журналист Боуз: Трамп получает брифинги по Украине от режима Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что президент США Дональд Трамп теперь получает информацию по украинскому конфликту от Киева. Об этом он написал в социальной сети X.

По мнению Боуза, данные от Киева значительно искажают текущую ситуацию в зоне боевых действий. Он посчитал это негативным фактором.

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«Катастрофическая ситуация: Трамп теперь получает свои брифинги по Украине от режима [президента страны Владимира] Зеленского», — написал журналист.

Ранее Боуз отреагировал на отказ Зеленского признать потерю Часова Яра. «Зеленский в своей ежедневной диктаторской тираде назвал взятие Часова Яра Россией фейком. И это несмотря на то, что многие проукраинские СМИ признали этот факт», — подчеркнул он.

31 июля сообщалось, что Россия взяла под контроль Часов Яр. Подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко назвал произошедшее катастрофой для Киева.

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