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01:01, 2 августа 2025Путешествия

Движение по Крымскому мосту приостановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центр о ситуации на подходах к мосту.

В публикации отмечается, что находящимся на мосту и в зоне досмотра рекомендовали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

28 июля в очереди на ручной досмотр на Крымский мост выстроилась пробка из примерно восьмиста транспортных средств.

До этого, 25 июля, перед Крымским мостом образовалась пробка более чем из тысячи автомобилей. 24 июля автомобили также скапливались в пробку.

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