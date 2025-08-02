Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Пари Нижний Новгород
0:1
1-й тайм
live
Локомотив М
Мир Российская Премьер-лига|3-й тур
Карен Хачанов
Сегодня
21:15 (Мск)
Каспер Рууд
Торонто
Ростов
1:4
Завершен
Крылья Советов
Мир Российская Премьер-лига|3-й тур
Краснодар
0:0
1-й тайм
live
Динамо М
Мир Российская Премьер-лига|3-й тур
20:29, 2 августа 2025Спорт

ПСЖ предложил Сафонова турецкому клубу

ПСЖ предложил российского вратаря Сафонова турецкому «Галатасараю»
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Руководство «Пари Сен-Жермен» предложило российского вратаря Матвея Сафонова турецкому клубу. Об этом сообщает журналист Ягиз Сабунчоглу на странице в соцсети Х.

По информации источника, предложение поступило «Галатасараю». В команде ответили, что рассмотрят вариант с трансфером россиянина, если им не удастся подписать другого голкипера мирового уровня.

В начале июня Сафонов сделал заявление о возможном уходе из ПСЖ. «Надо верить только той информации, которую дает клуб. Всему остальному не надо верить», — подчеркнул футболист.

26-летний Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» в июне 2024 года за 20 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2029 года. В составе клуба он стал победителем Лиги чемпионов и чемпионата Франции, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп снова пригрозил России санкциями

    Удар ФАБ-3000 по мосту в Херсоне попал на видео

    Названа дата прощания с режиссером Ереминым

    ВСУ начали атаку на взятый российскими войсками Часов Яр

    В аэропорту Домодедово опровергли информацию о массовых увольнениях

    ПСЖ предложил Сафонова турецкому клубу

    В Верховную Раду внесли проект закона о ратификации столетнего партнерства с Британией

    Шесть человек пострадали в ДТП в Москве

    В Госдуме предложили создать госбанк для рефинансирования кредитов россиян

    НАБУ задержало бывшего главу Луганской администрации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости