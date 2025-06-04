Сафонов сделал заявление о возможном уходе из ПСЖ

Сафонов призвал не верить информации СМИ о возможном уходе из ПСЖ

Российский вратарь Матвей Сафонов сделал заявление о возможном уходе из «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ). Его слова передает «Чемпионат».

Сафонов призвал не верить информации СМИ. «Надо верить только той информации, которую дает клуб. Всему остальному не надо верить», — подчеркнул футболист.

Накануне сообщалось, что ПСЖ хочет приобрести украинца Илью Забарного. Защитника заверили, что проблем с российским голкипером не будет, так как тот может не остаться в клубе на следующий сезон.

26-летний Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» в июне 2024 года за 20 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2029 года. В составе клуба он стал победителем Лиги чемпионов и чемпионата Франции, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.