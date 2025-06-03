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22:47, 3 июня 2025Спорт

Карьера Сафонова в ПСЖ оказалась под угрозой

L’Equipe: ПСЖ готов продать Сафонова ради приобретения украинца Забарного
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Матвей Сафонов

Матвей Сафонов. Фото: Stephane Mahe / Reuters

Карьера российского вратаря Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен» оказалась под угрозой. Об этом сообщает L’Equipe.

По информации источника, главный тренер ПСЖ Луис Энрике хотел бы приобрести защитника английского «Борнмута» и сборной Украины Илью Забарного. При этом 22-летнего игрока заверили, что проблем с российским голкипером не будет, так как тот может не остаться в клубе на следующий сезон.

В январе сообщалось, что Забарный отказался от перехода в ПСЖ из-за Сафонова. «Я защитник, а он вратарь — наши позиции очень тесно связаны на поле. Я не хочу, чтобы проблемы, если они когда-нибудь возникнут, сводились к тому, что я украинец, а он русский», — объяснял он.

22-летний Забарный выступает за «Борнмут» с января 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 42 миллиона евро.

26-летний Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» в июне 2024 года за 20 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2029 года. В составе клуба он стал победителем Лиги чемпионов и чемпионата Франции, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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