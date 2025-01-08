Стало известно об отказе украинского футболиста переходить в ПСЖ из-за Сафонова

Журналист Танзи: украинец Забарный отказался переходить в ПСЖ из-за Сафонова

Защитник английского «Борнмута» и сборной Украины по футболу Илья Забарный отказался от перехода в парижский ПСЖ. Об этом стало известно журналисту Лоику Танзи, слова которого приводит Le10sport.comро

Причиной украинец назвал присутствие в команде российского голкипера Матвея Сафонова. «Я защитник, а он вратарь — наши позиции очень тесно связаны на поле. Я не хочу, чтобы проблемы, если они когда-нибудь возникнут, сводились к тому, что я украинец, а он русский», — заявил Забарный.

22-летний Забарный выступает за «Борнмут» с января 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 38 миллионов евро.

25-летний Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» в июне 2024 года за 20 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2029 года.