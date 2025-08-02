Раскрыто состояние госпитализированного Ивана Краско

Госпитализированный в Санкт-Петербурге Иван Краско находится в тяжелом состоянии

Госпитализированный в Санкт-Петербурге актер Иван Краско находится в тяжелом состоянии. Подробности раскрыл концертный директор артиста Вячеслав Смородинов, сообщает ТАСС.

«Тяжелое состояние. Врачи кормят через зонд. Нужен постоянный уход в медицинском учреждении или в доме ветеранов», — заявил он.

1 августа стало известно, что 94-летний народный артист России доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии. По словам Смородинова, он обратился за помощью в несколько Домов ветеранов сцены, куда можно определить артиста, однако во всех учреждениях ответили отказом. Смородинов пояснил, что для этого нужно «оставлять недвижимость», которой у Краско нет.