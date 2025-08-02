Сборная России по плаванию завоевала серебро в эстафете на чемпионате мира

Сборная России завоевала серебро в микст-эстафете кролем на чемпионате мира

Сборная России завоевала серебро в микст-эстафете четыре по сто метров кролем на чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в Сингапуре. Результаты доступны на сайте Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).

Отечественная команда финишировала с результатом — 03:19,68. Россию представляли Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Трофимова и Дарья Клепикова. Лучший результат показали американцы. Третьими стали немцы.

1 августа российская пловчиха Евгения Чикунова завоевала серебро на дистанции 200 метров брассом. Победу одержала американка Кейт Дугласс.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре и продлится до 3 августа. Российские и белорусские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.