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16:00, 2 августа 2025Спорт

Сборная России по плаванию завоевала серебро в эстафете на чемпионате мира

Сборная России завоевала серебро в микст-эстафете кролем на чемпионате мира
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Сборная России завоевала серебро в микст-эстафете четыре по сто метров кролем на чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в Сингапуре. Результаты доступны на сайте Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).

Отечественная команда финишировала с результатом — 03:19,68. Россию представляли Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Трофимова и Дарья Клепикова. Лучший результат показали американцы. Третьими стали немцы.

1 августа российская пловчиха Евгения Чикунова завоевала серебро на дистанции 200 метров брассом. Победу одержала американка Кейт Дугласс.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре и продлится до 3 августа. Российские и белорусские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

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