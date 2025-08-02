Сборная России вышла в финал эстафеты на чемпионате мира

Сборная России вышла в финал микст-эстафеты кролем на чемпионате мира

Сборная России вышла в финал микст-эстафеты четыре по сто метров кролем на чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в Сингапуре. Результаты доступны на сайте Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).

Отечественная команда финишировала с четвертым результатом — 03:24,46. Россию представляли Владислав Гринев, Иван Гирев, Алина Гайфутдинова и Милана Степанова. Лучший результат показали американцы — 03:21,48.

1 августа российская пловчиха Евгения Чикунова завоевала серебро на дистанции 200 метров брассом. Победу одержала американка Кейт Дугласс.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре и продлится до 3 августа. Российские и белорусские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

