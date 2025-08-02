Семин назвал проблемным уровень подготовки российских футболистов в академиях

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин назвал главную проблему российского футбола. Его слова передает Sport24.

Семин счел таковым уровень подготовки игроков в школах и академиях. «Нам нужно обратить серьезное внимание на ситуацию с тренерами, на программы тренировок в академиях, на сам процесс занятий. Уверен, что начинать нужно отсюда. У нас появляются талантливые игроки, но часто они не раскрываются полностью», — заявил он.

Также специалист призвал обратить внимание на руководящих футбольными процессами людей. Кроме того, на развитие игроков, по мнению Семина, влияет отсутствие еврокубков и меньшее количество соревнований и напряженных матчей.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российские клубы на мировой арене могут проводить только товарищеские матчи. Такие же ограничения наложены на национальную сборную.