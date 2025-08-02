Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:25, 2 августа 2025Бывший СССР

ТЦК признал столкновения с гражданскими в Виннице

Винницкий ТЦК признал столкновения с гражданскими у стадиона «Локомотив»
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК; украинский аналог военкоматов) Винницы признали столкновения с гражданскими у стадиона «Локомотив». Об этом сообщает РИА Новости.

При этом в центре комплектования заявили, что все действия его сотрудников укладывались в рамки действующего законодательства. Там также призвали граждан к взаимному уважению и соблюдению правовых норм.

1 августа депутат Верховной Рады Артем Дмитрук сообщил, что на стадионе «Локомотив» в Виннице сотрудники ТЦК удерживают мобилизованных. По словам депутата, родственники мобилизованных «пришли их забрать» и начали штурмовать стадион. В ответ обороняющиеся принялись бить женщин и задувать газом, подчеркнул депутат.

Позже стало известно, что к стадиону стянули дополнительные силы полиции. Украинское издание «Страна.ua» сообщило подробности происходящего. В частности, на территории стадиона, предварительно, находилось около 100 мобилизованных мужчин. Собравшиеся возле спортивного сооружения женщины, несмотря на присутствие 11 полицейских машин, смогли выбить ворота арены.

Утром 2 августа появилась информация, что сотрудники ТЦК вывезли со стадиона более 100 мобилизованных. При этом одна из протестующих женщин легла на дорогу, пытаясь преградить путь машинам ТЦК.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на заявление Зеленского о готовности к переговорам на уровне лидеров

    Министр обороны наградил отличившихся участников СВО

    В Эстонии рассказали об огромных очередях на границе с Россией

    ТЦК признал столкновения с гражданскими в Виннице

    Названо количество задерживающихся на пути в Крым поездов

    Армия России заняла еще один населенный пункт ДНР

    Командующий ВДВ рассказал о переброске соединений в зоне СВО

    Россиянка съездила в Северную Корею и вернулась с ядерной боеголовкой

    Автобус с десятками пассажиров опрокинулся на трассе в российском регионе

    Раскрыты подробности дела о теракте в «Крокусе»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости