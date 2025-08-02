ТЦК признал столкновения с гражданскими в Виннице

Винницкий ТЦК признал столкновения с гражданскими у стадиона «Локомотив»

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК; украинский аналог военкоматов) Винницы признали столкновения с гражданскими у стадиона «Локомотив». Об этом сообщает РИА Новости.

При этом в центре комплектования заявили, что все действия его сотрудников укладывались в рамки действующего законодательства. Там также призвали граждан к взаимному уважению и соблюдению правовых норм.

1 августа депутат Верховной Рады Артем Дмитрук сообщил, что на стадионе «Локомотив» в Виннице сотрудники ТЦК удерживают мобилизованных. По словам депутата, родственники мобилизованных «пришли их забрать» и начали штурмовать стадион. В ответ обороняющиеся принялись бить женщин и задувать газом, подчеркнул депутат.

Позже стало известно, что к стадиону стянули дополнительные силы полиции. Украинское издание «Страна.ua» сообщило подробности происходящего. В частности, на территории стадиона, предварительно, находилось около 100 мобилизованных мужчин. Собравшиеся возле спортивного сооружения женщины, несмотря на присутствие 11 полицейских машин, смогли выбить ворота арены.

Утром 2 августа появилась информация, что сотрудники ТЦК вывезли со стадиона более 100 мобилизованных. При этом одна из протестующих женщин легла на дорогу, пытаясь преградить путь машинам ТЦК.