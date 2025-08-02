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17:16, 2 августа 2025Бывший СССР

В Госдуме допустили закрытие авиасообщения с Азербайджаном

Затулин: Россия может перестать принимать поезда и самолеты из Азербайджана
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин допустил закрытие железнодорожного и авиасообщения с Азербайджаном из-за «переименования» населенных пунктов. Об этом парламентарий заявил в интервью RTVI.

Затулин заявил, что Россия может перестать принимать поезда и авиалайнеры из Азербайджана, если там продолжат «переименовывать» российские города. Так он прокомментировал действия азербайджанских СМИ в ответ на использование названия «Степанакерт» в заметке ТАСС.

«Единственное, что в этой ситуации мы вряд ли сможем принимать поезда и самолеты из Азербайджана, если там место назначения будет написано так, как они теперь решили», — отметил Затулин. Депутат понадеялся, что Россия не станет «заниматься дурью» и отвечать на переименование российских городов в азербайджанских медиа таким же способом.

Затулин также указал на то, что Степанакерт назывался так все время в период существования СССР и переименование его в Ханкенди не повод придираться к материалам в СМИ о «варварских действиях» Азербайджана на территории бывшей Нагорно-Карабахской республики.

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Зампред комитета Госдумы по делам СНГ добавил, что азербайджанская сторона занимается «саморазгонкой амбиций» и пытается вести себя максимально неадекватно, чтобы заслужить признательность со стороны недружественных России государств. Целью такого поведения, по мнению Затулина, является желание пробития Зангезурского коридора без согласования с Россией и дальнейшее «движение в направлении Каспия», что соответствует интересам не только Азербайджана, но и Турции.

Ранее сообщалось, что ТАСС отредактировал статью о сносе в Нагорном Карабахе памятника художнику Ивану Айвазовскому. Агентство сменило название города Степанакерт в своем заголовке на Ханкенди.

Перед этим МИД Азербайджана потребовал от ТАСС извинений и разъяснений за использование в статье топонима «Степанакерт». В Баку также пригрозили, что в противном случае в отношении деятельности ТАСС в Азербайджане будут приняты соответствующие меры. После этого Азербайджанское СМИ Minval Politika стало называть Калининград Кенигсбергом, а Оренбург — Орынбором.

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